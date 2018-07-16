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Два болельщика погибли во время празднования победы сборной Франции
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Два болельщика погибли во время празднования победы сборной Франции 

Вести.Ru 16 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Два болельщика сборной Франции погибли во время празднования победы своей команды на проходившем в России чемпионате мира по футболу, причем они пали не жертвой беспорядков, вспыхнувших в крупных городах, а собственной беспечности, сообщает BFMTV. Кроме того, в больнице оказались трое детей, сбитых загулявшим мотоциклистом.
#Breaking: Riots break out in #Paris near the #ChampsElysees after #France #WorldCup win. Police firing tear gas at rioters. (via @CMARTYLUSO1) pic.twitter.com/ppBRV5aRuT
— Instant News Alerts (@InstaNewsAlerts) 15 июля 2018 г.
Первой жертвой стал 50-летний житель расположенного на востоке Пятой республики, недалеко от Женевы, города Анси. Финального свистка в матче с хорватами мужчина дожидался на парапете, а, услышав его, спрыгнул в канал Тью. Глубина последнего явно не соответствовала накалу страстей, в результате болельщик получил перелом шеи и спустя пару часов скончался в больнице.
Une trentaine de jeunes ont cassé et pillé dimanche soir le Drugstore Publicis des Champs-Elysées, à Paris, où des centaines de milliers de personnes fêtent la victoire française à la Coupe du monde #AFP pic.twitter.com/J4cTs95BnW
Agence France-Presse (@afpfr) 15 июля 2018 г.
Второй случай произошел в Сен-Феликсе, что близ Клермона, где 30-летний фанат не совладал с управлением, протаранил две машины и врезался в дерево. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить мужчину из искореженного салона, но к тому моменту он уже был мертв.
Des casseurs ont gâché la fête aux #ChampsElysées. Triste. pic.twitter.com/y3wBxE7PA1
— Ulrike Koltermann (@Koltermann) 15 июля 2018 г.
В окрестностях Нанси ликовавший по поводу победы национальной сборной 19-летний мотоциклист не заметил переходившую дорогу семью, сбив трехлетнего мальчика и двух его шестилетних сестер. Сразу после аварии нарушитель скрылся с места, но вскоре был пойман и арестован. Дети находятся в госпитале, состоянии одной из девочек оценивается как серьезное.
Very unfortunately, the pillaging of shops around the Champs-Elysées has led to riot police intervening. The greatest tragedy when a small number detract from something so beautiful such as the events of today. pic.twitter.com/eCmEcq0pZI
— Get French Football News (@GFFN) 15 июля 2018 г.
Тем временем в Париже полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить хулиганов, которые переворачивали автомобили и громили витрины магазинов, планируя пополнить запасы алкоголя.
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