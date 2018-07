Два болельщика погибли во время празднования победы сборной Франции

Два болельщика сборной Франции погибли во время празднования победы своей команды на проходившем в России чемпионате мира по футболу, причем они пали не жертвой беспорядков, вспыхнувших в крупных городах, а собственной беспечности, сообщает BFMTV. Кроме того, в больнице оказались трое детей, сбитых загулявшим мотоциклистом.

Первой жертвой стал 50-летний житель расположенного на востоке Пятой республики, недалеко от Женевы, города Анси . Финального свистка в матче с хорватами мужчина дожидался на парапете, а, услышав его, спрыгнул в канал Тью. Глубина последнего явно не соответствовала накалу страстей, в результате болельщик получил перелом шеи и спустя пару часов скончался в больнице.

Второй случай произошел в Сен-Феликсе, что близ Клермона, где 30-летний фанат не совладал с управлением, протаранил две машины и врезался в дерево. Спасателям пришлось приложить немало усилий, чтобы вызволить мужчину из искореженного салона, но к тому моменту он уже был мертв.

В окрестностях Нанси ликовавший по поводу победы национальной сборной 19-летний мотоциклист не заметил переходившую дорогу семью, сбив трехлетнего мальчика и двух его шестилетних сестер. Сразу после аварии нарушитель скрылся с места, но вскоре был пойман и арестован. Дети находятся в госпитале, состоянии одной из девочек оценивается как серьезное.

Тем временем в Париже полиция вынуждена была применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить хулиганов, которые переворачивали автомобили и громили витрины магазинов, планируя пополнить запасы алкоголя.