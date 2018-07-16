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Александр Овечкин привел Анастасию Шубскую на футбольный матч на последних месяцах беременности
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Александр Овечкин привел Анастасию Шубскую на футбольный матч на последних месяцах беременности 

Teleprogramma.pro 16 июля 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Вчера в Москве состоялось грандиозное закрытие Чемпионата мира по футболу 2018. В финале встретились сборные Хорватии и Франции. Спортсмены ожесточенно сражались за победу, но команда Франции все же смогла выиграть со счетом 4:2.
Поддержать свои сборные приехали президент Франции Эммануэль Макрон со своей супругой Брижит и не скрывал радости от выигрыша французской команды. Также на матче присутствовали и многие мировые и отечественные знаменитости. На стадионе можно было встретить модель Наоми Кемпбелл, Мик Джаггер, Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дима Билан, Мария Кожевникова и многие другие.
Хоккеист Александр Овечкин, который еще недавно праздновал в Москве свою спортивную победу и привез Кубок Стэнли, не мог пропустит финал чемпионата мира по футболу. Александр пришел на матч вместе со своей беременной супругой Анастасией, которая находится на последних неделях беременности и со дня на день может родить малыша.
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Несмотря на свое положение, Анастасия ведет активный образ жизни и с удовольствием выходит в свет вместе с возлюбленным и посещает светские мероприятия. Шубская подчеркивает свое положение облегающими нарядами. При этом поклонники серьезно переживают за состояние Анастасии и надеются, что девушка будет максимально аккуратна, посещая подобные мероприятия.
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