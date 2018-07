Касильяс подверг критике работу VAR в финале ЧМ-2018

Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс высказался после игры, которая прошла в «Лужниках».

"Я не понимаю использование VAR. Арбитр назначает штрафной на Гризманне, которого не было. Франция забивает гол, и ничего не происходит", — написал Касильяс в своем Твиттере.

Sinceramente, no entiendo muy bien el uso del VAR. El árbitro señala una falta que no es a Griezman. Gol de Francia en esa acción. No pasa nada.

