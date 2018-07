Вот почему Канте — самый стеснительный футболист мира

Вот почему полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте можно считать самым стеснительным футболистом планеты.

Here you can see the scenario play-out quite clearly. pic.twitter.com/AWegSYJ1q6

— Get French Football News (@GFFN) 16 июля 2018 г.