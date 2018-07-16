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Вот почему Канте — самый стеснительный футболист мира
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Вот почему Канте — самый стеснительный футболист мира 

Soccer News 16 июля 2018
Фото: Soccer News
Вот почему полузащитника сборной Франции Н'Голо Канте можно считать самым стеснительным футболистом планеты.
Here you can see the scenario play-out quite clearly. pic.twitter.com/AWegSYJ1q6
— Get French Football News (@GFFN) 16 июля 2018 г.
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