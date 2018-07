Долгий путь лимона: как весь мир следил за передвижениями цитруса по дороге

Недавно американец по имени Майкл Сакасегава прославился в сети с помощью видеоролика, в котором обычный лимон очень долго катится по дороге.

Мужчина возвращался домой после утренней пробежки и в какой-то момент заметил желтый округлый предмет, спускающийся по склону. Сначал Майкл подумал, что это теннисный мяч, но, подойдя ближе, разглядел в нем лимон. Как это ни странно, но видео посмотрели уже почти 10 млн человек.

Today as I was walking home after my run I saw a large lemon rolling down the hill. It kept rolling for about a quarter mile. And now you can see it, too. pic.twitter.com/dQoHi4RrXS

— Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 июля 2018 г.

«Сегодня, когда я возвращался домой после пробежки, я увидел большой лимон, спускающийся по холму. Он продолжал катиться примерно метров 400. И теперь вы тоже можете на это посмотреть».

После появления этого видео у автора ролика взяли интервью такие американские издания, как Buzzfeed и The Washington Post

I just interviewed a man about a lemon

— Abby Ohlheiser (@abbyohlheiser) 12 июля 2018 г.

«Я только что взяла интервью у мужчины про лимон».

I imagine that interviewing someone about a lemon must be about as weird as being interviewed about a lemon. It was very pleasant talking with you, though. :) https://t.co/4w5XbqhNXE

— Mike Sakasegawa (@sakeriver) 13 июля 2018 г.

«Я думаю, что брать интервью у кого-то про лимон настолько же странно, как и давать его. Однако мне было приятно с вами поговорить».

Через некоторое время в сети появились видео и с другими лимонами.

It's always nice to take a walk through the skyways at lunchtime. Unlike @sakeriver though, I prefer to stay indoors. pic.twitter.com/rI55JtKqaJ

— Brian Williams (@Not_That_Brian) 12 июля 2018 г.

«Всегда приятно совершить прогулку в обеденный перерыв. В отличие от автора оригинального видео про лимон я предпочитаю не выходить на улицу».

В свою очередь солист группы Ted Leo and the Pharmacists назвал видео про лимон одним из лучших фильмов всех времен. Он это сделал в беседе американских комиков, которые хвалили фильм «Приключения Паддингтона 2».

Have you seen the lemon tweet

— Ted Leo (@tedleo) 12 июля 2018 г.

А Майкл Сакасегава решил взять уже знаменитый цитрус себе домой.

@sakeriver

I felt bad about leaving the large lemon in the gutter so I went back, retrieved it, took it home, and washed it off. pic.twitter.com/iqWxuQuCiL

— Mike Sakasegawa (@sakeriver) 11 июля 2018 г.

«Мне стало жалко оставлять большой лимон в канаве, поэтому я вернулся назад, взял его домой и отмыл».