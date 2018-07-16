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Сургутские рыбаки выловили в местном водоеме пиранью
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Сургутские рыбаки выловили в местном водоеме пиранью 

Пятый канал 16 июля 2018
Фото: Пятый канал
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) в водохранилище электростанции ГРЭС-2 рыбаки поймали пиранью, пишет URA.RU. О необычном улове рассказала Наталья Резенкова — ее родственники принесли домой зубастого южноамериканского хищника.
Неизвестно, каким образом экзотическая рыба оказалась в водохранилище в Сургуте, но поймали ее на наживку из кусочка мяса. Искать рецепты приготовления пираньи для семейного ужина Наталья не стала, рыбку отдали коту.
Пираньи, как правило, водятся в водоемах южно-американского континента. Большое количество из встречается в реках Колумбии, Венесуэлы, Бразилии, Аргентины. Встреча один на один с пираньей человеку практически не страшна, но крупная стая может быть смертельно-опасной.
Ранее Пятый канал рассказывал о случае нападения пираньи на мужчину в Хабаровске. Водный зубастый монстр так крепко вцепился в жертву, что пострадавшему пришлось буквально отрывать ее от своей руки.
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