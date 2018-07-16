Сургутские рыбаки выловили в местном водоеме пиранью

Неизвестно, каким образом экзотическая рыба оказалась в водохранилище в Сургуте, но поймали ее на наживку из кусочка мяса. Искать рецепты приготовления пираньи для семейного ужина Наталья не стала, рыбку отдали коту.

Венесуэлы, Бразилии, Пираньи, как правило, водятся в водоемах южно-американского континента. Большое количество из встречается в реках Колумбии Аргентины . Встреча один на один с пираньей человеку практически не страшна, но крупная стая может быть смертельно-опасной.