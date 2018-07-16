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В красноярском зоопарке экскурсии будут проводить на иностранных языках
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В красноярском зоопарке экскурсии будут проводить на иностранных языках 

АиФ Красноярск 16 июля 2018
Фото: АиФ Красноярск
Пока в планах записать аудиогиды на английском и китайском.
Экскурсию можно будет прослушать с помощью устройства, внешне напоминающего смартфон и оснащенного наушниками. Текст будет читаться на русском, английском и китайском языках. Аудиоэкскурсия включает в себя 45 историй о животных и 15 историй об эволюции жизни на Земле. Текст будет сопровождаться слайд-шоу, фото — и видеоматериалами.
Также для гостей Универсиады в парке организуют катания на собачьей упряжке и русских горках, а также различные мастер-классах по изготовлению сувениров в Арт-юрте.
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