В красноярском зоопарке экскурсии будут проводить на иностранных языках

Пока в планах записать аудиогиды на английском и китайском.

Экскурсию можно будет прослушать с помощью устройства, внешне напоминающего смартфон и оснащенного наушниками. Текст будет читаться на русском, английском и китайском языках. Аудиоэкскурсия включает в себя 45 историй о животных и 15 историй об эволюции жизни на Земле. Текст будет сопровождаться слайд-шоу, фото — и видеоматериалами.

Также для гостей Универсиады в парке организуют катания на собачьей упряжке и русских горках, а также различные мастер-классах по изготовлению сувениров в Арт-юрте.