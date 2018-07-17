Детский писатель Клайв Кинг скончался в Великобритании

Британский писатель Клайв Кинг скончался в собственном доме в графстве Норфолк в возрасте 94 лет, передает телеканал «360».

Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на издательство Penguin, где публиковался автор.

По информации газеты, у детского писателя остались жена и трое детей. О причинах смерти Кинга на данный момент не сообщается, семья автора попросила уважать ее личное пространство.

"С грустью сообщаем о смерти Клайва Кинга, автора популярных детских книг, в том числе «Стиг со свалки», и чувствуем гордость за право публиковать писателя", — написано в Twitter-аккаунте издательства.