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Детский писатель Клайв Кинг скончался в Великобритании
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Детский писатель Клайв Кинг скончался в Великобритании 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Британский писатель Клайв Кинг скончался в собственном доме в графстве Норфолк в возрасте 94 лет, передает телеканал «360».
Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на издательство Penguin, где публиковался автор.
По информации газеты, у детского писателя остались жена и трое детей. О причинах смерти Кинга на данный момент не сообщается, семья автора попросила уважать ее личное пространство.
"С грустью сообщаем о смерти Клайва Кинга, автора популярных детских книг, в том числе «Стиг со свалки», и чувствуем гордость за право публиковать писателя", — написано в Twitter-аккаунте издательства.
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