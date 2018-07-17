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Куртуа требует улучшенный контракт у «Челси»
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Куртуа требует улучшенный контракт у «Челси» 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа намекнул лондонскому «Челси» на улучшение его личного контракта после чемпионата мира по футболу в России, сообщает "Советский спорт".
"Конечно, после такого чемпионата мира, думаю, я заслуживаю другого предложения, нежели то, что лежит передо мной. На протяжении мундиаля я игнорировал все спекуляции, все слухи. В ближайшие несколько дней я поговорю со своим агентом, и мы посмотрим, что «Челси» сказал ему. Но я счастлив в Лондоне и не чувствую необходимости уходить", — цитирует Куртуа Daily Mail.
Действующее предложение «синих» предусматривает повышение зарплаты бельгийца до £200 тыс. в неделю, однако после бронзовых медалей на мундиале со своей сборной и «Золотой перчатки» как награды лучшему голкиперу турнира Куртуа рассчитывает на более заманчивые условия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию событий во Франции, где жители праздновали победу на чемпионате мира — 2018.
Ранее стало известно, что Антуан Гризманн признан лучшим игроком финала ЧМ-2018.
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