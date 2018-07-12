Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом» 

Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт дончан. Новое соглашение с 32-летним исландцем рассчитано на 2 года.
🇮🇸🇮🇸🇮🇸 Рагнар Сигурдссон продолжит карьеру в «Ростове» Уважаемые болельщики, футболист сборной Исландии продлил соглашение с нашим клубом на 2 года. Подробности: https://t.co/Qt335YgVKL pic.twitter.com/CAXUkp0YAL
— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Сигурдссон провел 22 игры в составе «Ростова».
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