Ещё
Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сигурдссон продлил контракт с «Ростовом» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитник «Ростова» Рагнар Сигурдссон продлил контракт с клубом, информирует официальный сайт дончан. Новое соглашение с 32-летним исландцем рассчитано на 2 года.
🇮🇸🇮🇸🇮🇸 Рагнар Сигурдссон продолжит карьеру в «Ростове» Уважаемые болельщики, футболист сборной Исландии продлил соглашение с нашим клубом на 2 года. Подробности: https://t.co/Qt335YgVKL pic.twitter.com/CAXUkp0YAL
— Football Club Rostov (@rostovfc) 12 июля 2018 г.
В минувшем сезоне Сигурдссон провел 22 игры в составе «Ростова».
Все о чемпионате России по футболу
Спорт-Экспресс: последние новости
"Ливерпуль" представил третий комплект формы в PES 19 Роналду - на обложках свежих номеров спортивных изданий в Италии Сборная Англии - лучшая по реализации стандартных положений на ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала108
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение