Супруг певицы Ханны рассекретил пол будущего ребенка 

Супруг певицы, генеральный директор Black Star Павел Курьянов, рассекретил пол будущего ребенка. Пара ждет дочку, счастливые родители скрывают от прессы и поклонников имя, которое они выбрали для малышки. 28-летняя певица Ханна готовится в скором будущем стать мамой. Эти роды станут для артистки первыми. Лишь в конце апреля поп-исполнительница рассказала о том, что находится в интересном положении. О том, певица ждет дочку с репортерами поделился супруг Ханны генеральный директор группы компаний Black Star Павел Курьянов.
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«Имя известно, но пока его не скажем. Самое главное, что это девочка», — отметил Павел.
Ранее стало известно, что модель из Ростова-на-Дону, супруга полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова — Анастасия Костенко стала мамой. Избранница футболиста родила дочку в подмосковной клинике «Лапино». «Все прошло хорошо, я счастлив. Дочка красивая, на меня похожа», — с улыбкой рассказал журналистам Дмитрий.
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Отметим, что незадолго до родов в Сети появилась информация о том, что Тарасов остался без работы. Футбольный клуб отказался продлевать контракт со спортсменом. Раньше Дмитрий получал порядка 2,5 миллионов евро в год. В этом году Дмитрий не вошел в состав нашей сборной на чемпионат мира по футболу, а незадолго до этого ему якобы хотели урезать зарплату вдвое. Также стало известно, что у Тарасова есть долги, а его два престижных автомобиля были куплены в кредит, который спортсмен до сих пор не может погасить, пишет "Стархит".