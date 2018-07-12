Супруг певицы Ханны рассекретил пол будущего ребенка

Супруг певицы, генеральный директор Black Star Павел Курьянов , рассекретил пол будущего ребенка. Пара ждет дочку, счастливые родители скрывают от прессы и поклонников имя, которое они выбрали для малышки. 28-летняя певица Ханна готовится в скором будущем стать мамой. Эти роды станут для артистки первыми. Лишь в конце апреля поп-исполнительница рассказала о том, что находится в интересном положении. О том, певица ждет дочку с репортерами поделился супруг Ханны генеральный директор группы компаний Black Star Павел Курьянов.

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«Имя известно, но пока его не скажем. Самое главное, что это девочка», — отметил Павел.

Дмитрия Тарасова — Ранее стало известно, что модель из Ростова-на-Дону, супруга полузащитника «Локомотива» Анастасия Костенко стала мамой. Избранница футболиста родила дочку в подмосковной клинике «Лапино». «Все прошло хорошо, я счастлив. Дочка красивая, на меня похожа», — с улыбкой рассказал журналистам Дмитрий.

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