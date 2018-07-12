От быстрой черепахи до пятиметровых усов: самые необычные рекорды книги Гиннесса

Есть вещи, в которые трудно поверить, если только не увидеть их воочию. Многие из таких историй собирает книга рекордов Гиннесса, в которой можно найти сотни подтверждений безграничных возможностей человека.

Книга рекордов Гиннесса пишется ежегодно с 1955 года, и на сегодняшний день она является самой покупаемой из всех печатных изданий, а также самой воруемой. Выходит, что само существование этой книги поставило рекорд.

Playboy решил собрать самые лучшие рекорды книги Гиннесса — от самого большого ирокеза в мире до самой быстрой черепахи.

11. Самая высокая собака

Звание самой высокой собаки по версии книги рекордов Гиннесса почетно занимает немецкий дог по кличке Зевс. Пес-гигант попал в книгу рекордов еще в октябре 2011 года, по инициативе своей хозяйки Дениз Дорлаг.

Здесь и далее фото с официального сайта книги рекордов Гиннесса

Рост собаки составлял 112 сантиметров, а когда она вставала на задние лапы, то достигала всех 220, что порядком больше роста среднестатистического человека. Однако с такими данными пес весил немного — всего 70 килограммов.

К сожалению, сегодня Зевса нет в живых. Он умер в 2014 году в возрасте пяти лет. Дело в том, что средняя продолжительность жизни у собак его породы всего шесть-восемь лет.

10. Самая большая пицца в мире

Самая большая пицца была приготовлена в Италии в декабре 2012 года. Ее диаметр составил 40 метров, а площадь 1261 квадратных метров. Пиццу назвали Ottavia в качестве дани уважения первому римскому императору Октавиану Августу.

Для того, чтобы пицца получилась такой большой, повара использовали 8892 килограммов муки, 3991 килограммов томатной пасты и приблизительно восемь тонн моцареллы. В конечном счете общей вес пиццы составил около 16 тонн.

Стоит также отметить, что для приготовления фирменного блюда итальянские мастера трудились в течение 48 часов.

9. Рекорд по «человеческому домино»

Как бы это странно ни звучало, но в июле 2016 года в книгу рекордов Гиннесса попал удивительный случай, когда 2016 китайцев собрались вместе, чтобы эффектно упасть по принципу домино.

Рекорд по «человеческому домино». Видео @GuinnessWorldRecords

То есть, чуть больше двух тысяч людей выстроились змейкой на достаточном расстоянии, чтобы задеть друг друга при падении. За спиной каждого из них был поставлен матрас, чтобы приземление было мягким и удобным.

После того, как первого человека толкнули, это вызвало цепную реакцию, которая длилась 14 минут и 47 секунд. Кстати, длина каждого матраса составляла два метра, а ширина 90 сантиметров.

8. Самая маленькая женщина в мире

В декабре 2011 года книга рекордов Гиннесса официально зафиксировала самую маленькую женщину в мире. Ее зовут Джиоти Амге, и ее рост равен всего 62,8 сантиметрам.

Чтобы вы понимали, в день своего восемнадцатилетия Амге весила пять килограммов. Именно в этот день книга рекордов Гиннесса объявила ее самой маленькой женщиной.

7. Самый высокий человек в истории

Самым высоким человеком в истории стал американец Роберт Уодлоу, который родился в феврале 1918 году и умер в июле 1940 года в возрасте 22 лет.

Его рост на момент смерти составлял 272 сантиметра, а вес тела 199 килограммов. Мужчина рос всю свою непродолжительную жизнь. Так, когда ему исполнился 21 год, он был на десять сантиметров короче.

В какой-то момент из-за высокого роста у Уодлоу ухудшилась чувствительность, и ему пришлось пользоваться костылями. Однажды такой костыль натер мужчине ногу, и у него началась инфекция. Именно из-за нее он впоследствии и умер.

На похоронах самого высокого человека собралось 40 тысяч американцев, а его гроб весом в полтонны несли 12 человек.

6. Человек с самым широким ртом

В 2010 году в книгу рекордов Гиннесса попал анголец Франциско Доминго Хоаким, у которого официально зафиксировали самый широкий рот. Его также называют обладателем «резинового» рта, потому что он растягивается буквально, как детская игрушка.

Человек с самым широким ртом. Видео @GuinnessWorldRecords

Ширина его коронной улыбки составляет 17 сантиметров, и, кажется, парень очень рад своей необычной особенности.

5. Самый высокий ирокез в мире

Человеком с самым высоким ирокезом официально был признан японец Казухиро Ватанабе. Высота его фирменной прически достигла 123 сантиметров.

Для того, чтобы заставить ирокез Казухиро стоять, он прибегает к помощи троих парикмахеров, которые расходуют три флакона лака для волос и одну бутылку геля.

Японец когда-то признался, что всю жизнь мечтал попасть в книгу рекордов Гиннесса. Сначала он хотел удивить мировую общественность тем, что станет человеком, который выпьет самое большое количество острого соуса Табаско. Однако потом выбрал менее болезненный способ, обратив внимание на свои волосы.

4. Человек с самым большим поворотом ступней

Сперва этот рекорд может показаться странноватым, но его обладатель англичанин Максвелл Дэй так не считает. Его ступни могут поворачиваться на 157 градусов, и этот факт был зарегистрирован в книге рекордов Гиннесса в сентябре 2015 года.

Идея побить рекорд Гиннесса пришла Максвеллу именно в тот момент, когда он увидел обладателя предыдущего достижения. Посмотрев на его опыт, парень подумал, что может вывернуть ногу намного эффектней.

После усердных тренировок англичанину удалось развернуть ногу до такой степени, что это стало новым рекордом Гиннесса.

3. Человек с самыми длинными усами

Звание человека с самыми длинными усами получил индус Рам Сингх Чаухан в марте 2010 года. По скромным подсчетам сотрудников книги рекордов Гиннесса его растительность на лице достигает 429 сантиметров.

Примечательно, что борода Чаухана гладко выбрита.

2. Самая большая коллекция вещей, посвященных гамбургерам

Обладателем этого рекорда стал американец Гарри Сперл, или просто Гарри Гамбургер.

Он настолько любит гамбургеры, что в сентябре 2014 года сотрудники книги рекордов Гиннесса насчитали у него дома 3724 вещей, связанных с любимым лакомством Гарри.

Если он еще не открыл фаст-фуд, то сейчас самое время.

1. Самая быстрая черепаха

Вы не поверите, но черепахи тоже ставят свои рекорды по скорости передвижения. Так, в 2014 году черепаха по кличке Берти вошла в книгу рекордов Гиннесса со скоростью 0,28 метров в секунду.

Самая быстрая черепаха. Видео @GuinnessWorldRecords

Теперь многие стали называть Берти Усэйном Болтом среди своих сородичей.

Предыдущий рекорд был поставлен в 1977 году, и тогда черепаха Чарли смогла развить скорость в два раза меньшую, чем Берти.