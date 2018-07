Фабрегас подтвердил информацию об увольнении Конте

Ранее сообщалось, что клуб разорвал контракт с тренером и в ближайшее время объявит о подписании соглашения с Маурицио Сарри.

"Спасибо, мистер, за еще один титул чемпиона и Кубок Англии . В начале нашего пути мне было непросто убедить вас, но я это сделал, чем очень горжусь! Удачи в будущем", — написал испанец в своем Твиттере.

Thank you Mister for another Premier League title and FA Cup. It wasn’t easy for me to convince you in the beginning but in the end I hope I did you proud! Good luck for the future. #CFC — Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 12 июля 2018 г.