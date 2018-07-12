«Черепахи очень громко спариваются. Очень» и другие откровения работницы зоопарка о животных

А вы знали, что одна пятая всех известных человеку млекопитающих — летучие мыши? Или то, что кенгуру такие смешные и неуклюжие, потому что не могут двигать одной ногой независимо от другой? Ассистент в зоопарке и аквариуме Коламбуса раскрыла потрясающие факты о животных — многого мы, например, не знали.

«Мы, ассистенты, находимся в зоопарке, чтобы отвечать на вопросы о животных, рассказывать посетителям о программах по сохранению животных и просто помогать им». По словам ассистента зоопарка, эта работа требует полной отдачи и она ее обожает: «Это мое самое любимое занятие в жизни. Мы помогаем посетителям узнать больше о зоопарке, которым очень гордимся».

Правда об оленях Санта-Клауса

«Северные олени — единственный вид оленей, у которых рога есть как у самцов, так и у самок. Самцы сбрасывают рога в начале декабря, а самки — весной. Так что все олени в упряжке Санта-Клауса — девочки. Люблю такое рассказывать маленьким детям».

Слоны с самосознанием

«Слоны — одни из немногих животных, которые могут пройти тест зеркалом — другими словами, они способны узнать в зеркале свое отражение (и не думать, что это другой слон, как, например, делают собаки или кошки). Помимо них, это могут сделать высшие приматы, косатки, дельфины и сороки».

Суставы фламинго

«Обычно люди думают, что колени фламинго сгибаются не в ту сторону. На самом деле это не колени: то, что вы видите в середине ноги, — это их лодыжки. Колени у них находятся выше и сгибаются в ту же сторону, что и у нас».

Малыши кенгуру

«Самка кенгуру может растить одновременно троих малышей на разных стадиях развития — эмбрион в утробе (кенгуру могут делать так называемую эмбриональную диапаузу — задерживать развитие плода до тех пор, пока будущая мама не будет готова к его дальнейшему развитию), кенгуренок в сумке, которого она кормит, и малыш, который уже сам прыгает. Причем каждый из сосков самки производит разное молоко, подходящее для трех малышей разного возраста».

Мурлыкающие и рычащие кошки

«Существует несколько способов классификации больших кошек, и один из них — разделение на рычащих (тигры, львы) и мурлыкающих (рысь). Пума — самая крупная мурлыкающая кошка. Я слышала, как она это делает, потрясающе. А мурчание гепарда похоже на работу двигателя мотоцикла на холостом ходу».

Цвет меха полярных медведей

«Мех полярных медведей вовсе не белый, он на самом деле прозрачный, как оптоволокно. А кожа у них черная».

Популяция летучих мышей

«Одна пятая всех известных млекопитающих — летучие мыши».

Странная походка кенгуру

«Кенгуру не могут двигать каждой ногой отдельно, только двумя одновременно — это когда они на земле. А вот когда кенгуру плавают, то могут двигать ногами независимо друг от друга. При ходьбе они помогают себе передними лапками и хвостом».

Детеныши гульманов

«Обезьяны гульманы имеют серебристо-серый окрас. А вот детеныши их рождаются оранжевыми, как апельсины».

Мыльная опера у горилл

«Гориллы влюбляются друг в друга. И в людей, которые ухаживают за ними. Самцы еще мастурбируют. Не знаю, делают ли это самки, никогда не видела. Так что у горилл часто случаются драмы».

Громкие черепахи

«Черепахи очень громко спариваются. Очень».

Как маленькие виды.

Так и крупные.

Неожиданный голос белоголового орлана

«Когда вы видите в фильмах, как летит белоголовый орлан, то слышите величественный звук. Вот только на самом деле это не его голос, а запись крика другой птицы, обычно краснохвостого сарыча. Настоящий голос у орланов больше похож на писк котенка».

Жирафы

«Жирафы спят всего 1-2 часа в день».

Гризли против бурых медведей

«Все гризли — бурые медведи, но не все бурые медведи — гризли. Гризли — это подвид бурых медведей».

Рог носорога

«Если носорог сбивает свой рог, то он отрастает гораздо быстрее, чем кажется. Наша Рози уже дважды сбивала рог».