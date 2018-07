Обзор соцсетей: Бриггс пьёт, Ломаченко поёт, Нурмагомедов в окружении

Социальные сети представителей мира единоборств как всегда полны интересных (и не очень) информационных зарисовок. vRINGe.com предлагает вашему вниманию некоторые из свежайших.

Заб Джуда перещеголял Майка Тайсона

It's going down this Friday July 13 Kings Beer Hall Brooklyn. My body is Art live Nude body Paint Show. Art done by: @royalempress_art_z Публикация от Zab Judah (@zabjudah)

10 Июл 2018 в 2:20 PDT Александр Шлеменко спрашивает фанов, в каком весе ему перезагрузить карьеру

Интересно ваше мнение, мне кажется для меня в другом весе будет проще. Кто что думает! Показал вам обычный свой вес! @rodnyegoroda @shlemenkostormschool @newstreamsport

Публикация от Александр Шлеменко Storm (@alexandershlemenko)

11 Июл 2018 в 2:36 PDT Эдриен Броунер — место встречи изменить нельзя

@champagnepapi

Публикация от Adrien AB Broner (@adrienbroner)

10 Июл 2018 в 5:57 PDT Диллиан Уайт позирует со спарринг-партнёрами

These brother gave me that great work this morning @r_riakporhe @_craigrichards_ and special thanks to Big @bigfrazeboxer for coming to give me rounds hours before he catch is flight respect brothers #BOXINGFAMILY #TEAMBODYSNATCHER #WHYTEPARKER #MALOUSO

Публикация от Dillian Whyte (@dillianwhyte)

11 Июл 2018 в 5:38 PDT Антонио Тарвер восстанавливает тело в крио-восстановителе

From the chiropractor to #uscyrothearpy, recovery is a major part of the process. Ice chamber and compression therapy got me feeling like New Money @prohealth_drdoug @uscryo_tampa Swipe left

Публикация от Antonio Tarver (@antoniotarver)

10 Июл 2018 в 4:51 PDT Моднявый Амир Хан на красной дорожке

Kindness is a mark of faith

Публикация от Amir Khan (@amirkingkhan)

10 Июл 2018 в 12:20 PDT Шенон Бриггс меняет состав и увеличивает дозу своего коктейля для восстановления ДНК His #champsmoovies repair broken DNA molecules throughout the body. #LETSGOCHAMP

Публикация от Shannon Briggs (@cannon_briggs)

11 Июл 2018 в 7:22 PDT Рэй Бельтран работает на лапах

Getting ready feeling great August 25th in Phx AZ video credit @vortexphoto

Публикация от Ray Beltran (@beltranboxing)

10 Июл 2018 в 9:27 PDT Артур Бетербиев готовит ноги с помощью спецупражнения

Хорошее упражнение для ног good exercise for legs #boxing #balance #coordination #бокс #sport #fight #champ

Публикация от Artur Beterbiev (@arturbeterbiev)

11 Июл 2018 в 5:01 PDT Сергей Ковалёв спаррингует…

Little of sparring last Monday #KRUSHER #training #россия #kovalevalvarez #boxing

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

10 Июл 2018 в 2:45 PDT …и работает на мешке

#KRUSHER.. Keep working to #kovalevalvarez

Публикация от Sergey KRUSHER Kovalev (@sergeykrusherkovalev)

10 Июл 2018 в 9:36 PDT Дмитрий Кудряшов представил нарезку со своих тренировок

Для всех кто ещё не совсем проснулся @bupascoach @kutuzovalexey @evgeny_zelenskiy

Публикация от Дмитрий Кудряшов (@dmitry__kudryashov)

10 Июл 2018 в 11:30 PDT Хабибу Нурмагомедову не дают проходу дети

Мое лицо, когда меня окружают дети, которым не объяснишь, что ты опаздываешь)))) #дети #болельщики #футболкунетяни #всепоочереди

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)

11 Июл 2018 в 2:55 PDT Василий Ломаченко разъезжает на Мерсе и подпевает за рулем

C 63 AMG Рулит, ведь за рулём @lomachenkovasiliy

Публикация от?LomUs Official? (@lomus_17)

10 Июл 2018 в 12:31 PDT Нонито Донэйр неудачно поёт «под фанеру»

Throwback to when 4 weight World Champion Nonito Donaire gave us a little song This was back in January… amazing foresight from the Filipino Flash #ENGCRO pic.twitter.com/oQAmVtQqoL

— Frank Warren (@frankwarren_tv) 11 июля 2018 г.

Тренировка Джозефа Паркера за 6 секунд

#July28 #TeamParker pic.twitter.com/HFCLAE6fdz

— Joseph Parker (@joeboxerparker) 10 июля 2018 г.

