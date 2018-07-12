8 опасностей, которые подстерегают тебя во время секса в море

В фильмах у влюбленных всегда все отлично: она обхватывает его ногами, он слегка придерживает ее под ягодицы, у обоих на лицах читается отрешенное блаженство. В жизни все не так (как обычно, впрочем). Мы не отговариваем тебя от секса в море. Просто напоминаем об опасностях, которые тебя могут ждать. Спойлер: и это не пиратский корабль.

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Соленая вода

Кажется, что соленая вода должна быть чище, чем вода в стоячих водоемах, и во многом это действительно так. Но ты даже представить себе не можешь, какое количество разного мусора прибивает к берегу, образуя дрейфующую, медленно разлагающуюся помойку. Соль не в состоянии очистить окружающую среду от бактерий, которые легко найдут путь к самым чувствительным твоим местам. Таким, где лишним бактериям уж точно не место!

Бактерии и вирусы в загрязненной воде могут спровоцировать огромное количество болезней, начиная от гепатита и заканчивая желудочным гриппом. Избегай пляжей в черте города и мест с откровенно плохой очисткой.

Отбойное течение

Открытая вода опасна тем, что ты никогда не знаешь, куда приведет тебя лишний шаг. Вот вы нашли место, где, как вам кажется, совершенно безопасно, но случайный шаг в сторону — и вы уже в плену отбойного или разрывного течения. Это один из самых опасных видов течения, которое направлено от берега к морю.

Отбойное течение представляет собой узкий подвижный коридор: то есть сбоку вода может быть совершенно спокойна. Такие течения возникают в любых местах пляжа, у самого берега. То есть в прямом смысле слова у берега — тебя может унести, даже если ты по грудь стоишь в воде.

Когда люди попадают в такое течение, их нередко охватывает паника, они начинают истерично грести в обратную от берега сторону, а это бесполезно — вода все равно окажется сильнее. Помни: не сопротивляйся отбойной волне! Плыви параллельно берегу, пока не выйдешь из коридора.

Акулы

Честно говоря, жизнь не похожа на фильм «Челюсти» (ура!), и в море множество существ, которых стоит опасаться гораздо больше акул. Например, подвыпившие туристы.

Но мы все равно коротко расскажем о нападении акул, чтобы это не стало для вас без неприятным сюрпризом. Большинство акул нападают в прибрежных водах, где в норме они кормятся. Впрочем, обычно акула наносит укус стремительно, уплывает и больше никогда не возвращается. Вообще, нападения происходят очень редко, и единицы из них — со смертельным исходом.

Из более чем 360 видов только 4 замечены в значительном количестве неспровоцированных нападений на людей со смертельным исходом: белая, тигровая, тупорылая и длиннокрылая акулы.

Хочешь совет? Просто не занимайся сексом там, где водятся акулы. Не делай этого на рассвете, в сумерках и в ночное время.

Волны

Даже если они кажутся тебе невысокими, море изменчиво, и перемены эти могут произойти молниеносно. Увлекшись процессом, вы можете не заметить, как вода накрывает вас с головой все чаще, а твой партнер становится все менее устойчивым. Волны могут не только захлестнуть твой нос и рот, но и ударить вас о подводную скалу или камень.

Медузы

К слову о существах, которые опаснее акул. Некоторые медузы совершенно безвредны, другие способны убить жертву молниеносно.

Например, так называемая морская оса — кубомедуза, которая живет у берегов северной Австралии и в Индонезии . Ее чрезвычайно сложно увидеть из-за того, что она почти прозрачна.

Ожог вызывает мучительную боль, сопровождаемую интенсивным чувством жжения; яд медузы обладает множественным действием, одновременно поражая нервную систему, сердце и кожу.

Противоядие существует, но временами оно просто бесполезно. Нередко купальщики получают сердечный приступ почти сразу после ожога. Известны случаи, когда люди умирали спустя всего 4 минуты после укуса.

К счастью, обычно перед пляжами, где водятся эти твари, есть указатели.

Но даже менее смертоносные медузы способны существенно подпортить романтику, оказавшись там, где медузам не место.

Соскользнувший презерватив

А теперь о жизненном. Презерватив — не резиновый утенок, и от воды он не в восторге. Вода легко смоет с кондома спермицидную смазку. А еще не забывай, что он может просто… ну, знаешь, соскользнуть. Не заметить пропажу гораздо легче, чем тебе кажется.

Так что вы просто посматривайте на него временами — ничего ли не потерялось. И все-таки будет лучше, если у тебя будет «страховка» на такой случай в виде ОК (которые, как мы помним, все равно не спасают от ЗППП).

Недостаток смазки

Кажется, что вода подарит тебе восхитительный скользкий секс, но не тут-то было. Именно в воде секс самый «сухой», потому что вода вымывает естественную вагинальную смазку, оставляя тебя «ни с чем».

Поэтому придется использовать дополнительный лубрикант. Отдавай предпочтение тем, что на силиконовой основе, так как лубриканты на водной основе просто растворятся без следа. Нанесите немного смазки перед тем, как заходить в воду.

Полиция

Море — это все равно общественное место, где вас могут заметить. И тогда будут проблемы. Так что перед тем, как обхватить его бедра ногами и дальше по сценарию, прочти законодательство страны, где вы собираетесь этим заняться. Например, в Дубае любой секс вне брака, а также однополый секс — вне закона, то есть можно нарваться на весьма серьезное наказание, если вас поймают. В Испании можно попасть на крупный штраф. Во Флориде можно сесть в тюрьму за такое развлечение на 15 (!) лет.

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