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Южноамериканские гости. В пермском зоопарке появились патагонские мары
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Южноамериканские гости. В пермском зоопарке появились патагонские мары 

59.ru 6 часов назад
Фото: 59.ru
Патагонские мары обитают в Южной Америке
В пермском зоопарке прибавление — молодая пара патагонских мар. Прибыли они из калужского парка птиц «Воробьи». — Патагонские мары являются родственниками морских свинок, внешне похожи на очень крупных зайцев, а двигаются, как олени, — рассказывают работники пермского зоопарка.
Мары передвигаются скачкообразно зигзагами
Мары обитают на территории Аргентины, Уругвая и Бразилии, на травянистых растениях пампы — степи в Южной Америке. Питаются растительностью: бобовые, лебеда и фрукты.
Мары питаются растительной пищей
Вес патагонской мары может достигать 16 килограммов, длина тела — 75 сантиметров, а высота в плечах — 45 сантиметров.
Эти милые грызуны очень пугливы
Мары пугливы и осторожны. В дикой природе всячески избегают контакта с человеком, но, попав в неволю в юном возрасте, легко приручаются. При малейшей опасности мары спасаются бегством, при этом передвигаясь скачкообразно зигзагами, напоминая антилоп и оленей. Длина прыжка в момент опасности может достигать двух метров, а скорость 30 километров в час. В момент отдыха мары могут напоминать кошек — так же сидят на задних лапах и валяются на боку.
Мары отлично уживаются в одном вольере с белками Превоста
Найти патагонских мар в пермском зоопарке несложно — они расположились в вольере с белками Превоста, напротив павильона с экзотичными животными. Ранее мы писали про новое развлечение лемуров в пермском зоопарке — качели.
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