Южноамериканские гости. В пермском зоопарке появились патагонские мары

Патагонские мары обитают в Южной Америке

В пермском зоопарке прибавление — молодая пара патагонских мар. Прибыли они из калужского парка птиц «Воробьи». — Патагонские мары являются родственниками морских свинок, внешне похожи на очень крупных зайцев, а двигаются, как олени, — рассказывают работники пермского зоопарка.

Мары передвигаются скачкообразно зигзагами

Уругвая и Мары обитают на территории Аргентины Бразилии , на травянистых растениях пампы — степи в Южной Америке. Питаются растительностью: бобовые, лебеда и фрукты.

Мары питаются растительной пищей

Вес патагонской мары может достигать 16 килограммов, длина тела — 75 сантиметров, а высота в плечах — 45 сантиметров.

Эти милые грызуны очень пугливы

Мары пугливы и осторожны. В дикой природе всячески избегают контакта с человеком, но, попав в неволю в юном возрасте, легко приручаются. При малейшей опасности мары спасаются бегством, при этом передвигаясь скачкообразно зигзагами, напоминая антилоп и оленей. Длина прыжка в момент опасности может достигать двух метров, а скорость 30 километров в час. В момент отдыха мары могут напоминать кошек — так же сидят на задних лапах и валяются на боку.

Мары отлично уживаются в одном вольере с белками Превоста

Найти патагонских мар в пермском зоопарке несложно — они расположились в вольере с белками Превоста, напротив павильона с экзотичными животными. Ранее мы писали про новое развлечение лемуров в пермском зоопарке — качели.