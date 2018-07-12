WWF предложил россиянам вернуть «долг» планете

Всемирный фонд дикой природы (WWF) проводит в 2018 году «День экодолга» под лозунгом «Верни день планете». Акция популяризирует экологичные привычки в повседневной жизни, а также включает экомарафон, в рамках которого эксперты организации в течение недели отправляют участникам письма с заданием по обучению правилам экологичной жизни. Об этом сообщается в пресс-релизе WWF.

Кампания «Верни день планете» — часть ежегодной акции «День экодолга». День экодолга наступает, когда спрос населения планеты на биоресурсы превосходит предложение. То есть расходуется весь объем возобновляемых ресурсов, который Земля способна воспроизвести за один календарный год. Под биоресурсами понимается продукция сельского и лесного хозяйства, морского рыболовства и поглощение выбросов СО2.

Как говорится в пресс-релизе WWF, с каждым годом день экодолга наступает раньше. В 1970 году он наступил 23 декабря, в 2000 году — 4 октября, а в 2017 году — 2 августа. В этом году день экодолга наступит на день раньше — 1 августа, поэтому кампания проходит под лозунгом «Верни день планете». Расчеты проводит партнер WWF Всемирная сеть экологического следа (Global Footprint Network, GFN), международный экспертно-аналитический центр с филиалами в Северной Америке, Европе и Азии. Чтобы узнать, на какой какое число придется день экодолга, сравнивают потребление биоресурсов человеком со способностью планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе углекислый газ.

Эксперты WWF выделяют ряд основных факторов, которые трансформируют окружающую среду: производство продовольствия, неперерабатываемой упаковки и отходов, а также сокращение малонарушенных лесных территорий.

В рамках экологического марафона WWF расскажет, как правильно составлять список продуктов питания и совершать покупки, как сократить объем отходов и потребление электроэнергии и правильно выбирать рыбу, мясо и бумажную продукцию.

По данным WWF, за одни сутки в мире вырубается 20 тыс. га лесных покровов, выбрасывается до 4,8 млн т отходов, потребляется 12,5 млн т еды, вылавливается 255 тыс. т рыбы и морепродуктов. При этом ежедневно человечество ответственно за выброс в атмосферу 88,5 Мт CO2. Эксперты организации отмечают: если потребительские привычки человечества не изменить, это может привести к катастрофическим последствиям в условиях роста населения планеты.

Согласно данным ООН, количество жителей планеты будет расти в среднем на 83 млн в год в последующие десятилетия. Таким образом к 2030 г. в мире будет насчитываться 8,6 млрд человек, в 2050 г. — 9,8 млрд, а в 2100 г. — 11, 2 млрд

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