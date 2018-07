Американские полицейские станцевали в обеденный перерыв, и это видео сделало наш день

Полицейские американского города Норфолк , штат Вирджиния, станцевали в обеденный перерыв и тут же стали звездами интернета. Пусть это и был ответ на челлендж, который прилетел от полицейского департамента техасского города Коринф, их видео танца под песню Бруно Марса Uptown Funk покорило Facebook, собрав 37 миллионов просмотров, почти миллион репостов и 850 тысяч лайков за два дня.

«Я просто рад, что людям нравится наше видео, — сказал капрал Уильям Пикеринг (William Pickering), представитель полицейского управления Норфолка. — У меня даже слов нет».

#NorfolkPD Lip Sync Challenge

YOUR WAIT IS OVER! The Norfolk Police Department was challenged by the Corinth Police Department, Texas to a #lipsync battle and we gladly accepted. As you can see we all had a great time filming the video, which we have to point out was done in #onetake! #NorfolkPD is challenging Seattle Police Department, Norfolk Constabulary, Virginia Beach Police Department, and St. Louis Metropolitan Police Department (OFFICIAL) Thanks for watching!Bruno Mars

Gepostet von Norfolk Police Department am Montag, 9. Juli 2018

Все началось неделю назад, когда департамент полиции Коринфа загрузил видео своего исполнения песни Майли Сайрус Party in the U. S. A. и призвал другие управления полиции ответить. «Ну мы подумали: „Хорошо, мы знаем, что делать“». Пикеринг и его коллеги всю неделю разрабатывали хореографию и пригласили не только полицейских, но и пожарных и даже саперов.

Our response to the lip sync challenge offered up to us by the Hickory Creek Police Department. Lucky for you and us, it's just «lip syncing!» We hope you enjoy a little fun with our version of the #lipsyncchallenge #lipsyncbattle We now challenge the Lake Dallas Police Dept, Little Elm Police Dept, and the Norfolk, Virginia Police Dept. **We dont own the rights to this music**

Gepostet von Corinth Police Department, Texas am Sonntag, 1. Juli 2018

А офицер Кристофер Таверас из отдела по спецоперациям стал их ведущей звездой. Из-за его внешнего сходства с исполнителем Бруно Марсом они выбрали песню Uptown Funk.

В понедельник, день съемок, организаторы даже не знали, сколько коллег откликнется на их предложение, и немного нервничали. Но когда в обеденный перерыв собралось более 40 офицеров, стало ясно, что все получится как надо.

«Мы хотели показать, что наша главная цель — служить обществу и защищать его, но мы не роботы. У нас те же интересы, что и у других людей».

На челлендж также откликнулись полицейские из Айовы, Джорджии и Калифорнии. С нетерпением ждем новых огненных видео.