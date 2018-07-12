СМИ: Конте отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси» 

Руководство «синих» должно выплатить 48-летнему специалисту около 9,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве неустойки.
BREAKING: Sky in Italy: Antonio Conte no longer @ChelseaFC head coach. #SSN pic.twitter.com/UoSf3AL80k
— Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 июля 2018 г.
Сообщается, что его преемником станет итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи».
Конте возглавлял «синих» с 2016 года. По его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и обладателем Кубка этой страны.