Ещё
СМИ: Конте отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: Конте отправлен в отставку с поста главного тренера «Челси» 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
Руководство «синих» должно выплатить 48-летнему специалисту около 9,5 миллиона фунтов стерлингов в качестве неустойки.
BREAKING: Sky in Italy: Antonio Conte no longer @ChelseaFC head coach. #SSN pic.twitter.com/UoSf3AL80k
— Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 июля 2018 г.
Сообщается, что его преемником станет итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее возглавлявший «Наполи».
Конте возглавлял «синих» с 2016 года. По его руководством лондонский клуб становился чемпионом Англии и обладателем Кубка этой страны.
Спорт-Экспресс: последние новости
Иван Перишич: "20 лет назад даже мечтать не мог, что Хорватия выйдет в финал ЧМ" Гари Линекер: "Махрез заслужил переход в "Манчестер Сити" "Ливерпуль" представил третий комплект формы в PES 19
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент142
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками335
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала109
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС171
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение