Тина Канделаки утерла нос Маланье Трамп

У себя в аккаунте Тина Канделаки решила посоревноваться с первой леди США в области моды. Звезда телеэфира опубликовала коллаж. На нем она запечатлела себя и Меланью Трамп . «Фишкой» снимка стало то, что на обеих женщинах надет одинаковый наряд. В комментарии к фото телеведущая поинтересовалась у пользователей, на ком, по их мнению, платье сидит лучше.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1821677062537475621_20717765"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery);

Выяснилось, что Тина одержала уверенную победу. Большинство подписчиков пришла к выводу, что в этом фэшн-баттле безусловно выигрывает теледива. Они отметили, что этот наряд подчеркивает осиную талию Тины и сшит как будто специально для нее. А вот Меланье от поклонников звезды досталось на орехи. Они сочли, что супруга Дональда Трампа ошиблась в выборе платья. Хотя обычно она является эталоном стиля и вообще настоящая красотка, этот наряд ей явно не идет.

Некоторые, правда, встали на защиту хозяйки Белого дома. Они решили, что Меланья выглядит несомненно выигрышнее. А кое-кто даже ехидно заметил, что Канделаки за женой президента США донашивает одежду, пишет сайт Dni.ru.