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Тина Канделаки утерла нос Маланье Трамп
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Тина Канделаки утерла нос Маланье Трамп 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
У себя в аккаунте Тина Канделаки решила посоревноваться с первой леди США в области моды. Звезда телеэфира опубликовала коллаж. На нем она запечатлела себя и Меланью Трамп. «Фишкой» снимка стало то, что на обеих женщинах надет одинаковый наряд. В комментарии к фото телеведущая поинтересовалась у пользователей, на ком, по их мнению, платье сидит лучше.
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Выяснилось, что Тина одержала уверенную победу. Большинство подписчиков пришла к выводу, что в этом фэшн-баттле безусловно выигрывает теледива. Они отметили, что этот наряд подчеркивает осиную талию Тины и сшит как будто специально для нее. А вот Меланье от поклонников звезды досталось на орехи. Они сочли, что супруга Дональда Трампа ошиблась в выборе платья. Хотя обычно она является эталоном стиля и вообще настоящая красотка, этот наряд ей явно не идет.
Некоторые, правда, встали на защиту хозяйки Белого дома. Они решили, что Меланья выглядит несомненно выигрышнее. А кое-кто даже ехидно заметил, что Канделаки за женой президента США донашивает одежду, пишет сайт Dni.ru.
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