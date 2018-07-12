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В Египте мартышки сбежали из зоопарка частной школы и вызвали панику
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В Египте мартышки сбежали из зоопарка частной школы и вызвали панику 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 12 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Несколько мартышек, сбежавших в дни летних каникул из зоопарка частной школы в городе Думьят в Египте, вызвали панику среди местного населения.
"Животные забирались в частные дома, прыгали по балконам многоэтажек, портили деревья и имущество, нападали на пытавшихся их погладить детей и взрослых. Как сообщила одна из пострадавших жительниц расположенного рядом со школой квартала, животное вцепилось ей в лицо, когда женщина попыталась отогнать обезьяну от ребенка после того как она укусила малыша", — пишет газета «Йоум7».
Жители обратились к администрации школы, все мартышки были отловлены, а людей заверили, что подобное больше не повторится. «Велико было изумление местных жителей, когда на следующее утро в садах и на балконах они вновь увидели непрошеных хвостатых хулиганов. На сей раз пришлось обращаться за помощью к ветеринарам и полиции», — рассказали очевидцы.
Ветеринары говорят, что животные, возможно, заскучали в школе в отсутствии внимания во время каникул и решили самостоятельно искать общения с людьми. Массовое бегство обезьян могло произойти и из-за неправильного ухода. Теперь полиция проверит школу и ее зоопарк.
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