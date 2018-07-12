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Придавленный хорватскими футболистами фотограф сделал отличные снимки
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Придавленный хорватскими футболистами фотограф сделал отличные снимки 

Евро-футбол.Ру 7 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Сборная Хорватии обыграла англичан в полуфинале чемпионата мира после гола Марио Манджукича в дополнительное время. После результативного удара хорватские футболисты праздновали гол у углового флажка, придавив собой технику фотокорреспондентов и одного из них. Юрий Кортес не упустил момент и наделал классных снимков с расстояния в считанные сантиметры.
Some images of the dramatic celebration of Croatia's second goal against England during the semi final of the world cup #FifaWorldCup2018 #EnglandvsCroatia #CRO #CROvENG #CROENG #RussiaWorldCup2018 #Russia2018 #Rusia2018 #Nikon #CroaciaInglaterra pic.twitter.com/4wTwObDT8t
— Yuri Cortez (@YuriYurisky) 12 июля 2018 г.
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18:00 15.07.2018
Франция — Хорватия
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