Придавленный хорватскими футболистами фотограф сделал отличные снимки

Сборная Хорватии обыграла англичан в полуфинале чемпионата мира после гола Марио Манджукича в дополнительное время. После результативного удара хорватские футболисты праздновали гол у углового флажка, придавив собой технику фотокорреспондентов и одного из них. Юрий Кортес не упустил момент и наделал классных снимков с расстояния в считанные сантиметры.

Some images of the dramatic celebration of Croatia's second goal against England during the semi final of the world cup #FifaWorldCup2018 #EnglandvsCroatia #CRO #CROvENG #CROENG #RussiaWorldCup2018 #Russia2018 #Rusia2018 #Nikon #CroaciaInglaterra pic.twitter.com/4wTwObDT8t

— Yuri Cortez (@YuriYurisky) 12 июля 2018 г.

Делайте ставки на матч

18:00 15.07.2018