Кевин Андерсон — Федереру: «Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой»

— Я очень уважаю Роджера, — написал в своем Твиттере Андерсон. — Для меня было честью находиться на корте вместе с тобой. Спасибо всем болельщикам за поддержку и приятные сообщения.

В полуфинальном матче, который состоится 13 июля, Андерсон сыграет с американцем Джоном Изнером . Отметим, что 32-летний представитель ЮАР впервые прошел так далеко на Уимблдоне.

All my respect to Roger. It was an honour to share the court with you. Thanks to all the fans for your support and nice messages. 🙏 #wimbledon pic.twitter.com/apLrbh0yU1

— Kevin Anderson (@KAndersonATP) July 11, 2018