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Хачанов и Дьяченко назвали финал Джокович — Надаль в Австралии самым памятным
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Хачанов и Дьяченко назвали финал Джокович — Надаль в Австралии самым памятным 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Русскоговорящие теннисисты и теннисистки рассказали о наиболее запомнившихся им матчах.
Дарья Касаткина: «Я думаю, что это 2008 год, финал Уимблдона — Надаль против Федерера».
Виктория Азаренко: «Я его проиграла. Когда я играла с Сереной на Олимпиаде в Лондоне. Она тогда действовала просто шикарно, и мне было очень тяжело.
Виталия Дьяченко: „Надаль — Джокович в Австралии сколько-то лет назад (в 2012 году — прим. ред.). Когда они сыграли пять сетов, почти шесть часов, а потом оба стояли на награждении, и у них были судороги. Наверное, это самый крутой матч“.
Екатерина Макарова: „Мне вспоминается матч Иснер — Маю тут, на Уимблдоне — невероятная игра с невероятным счётом, продолжавшаяся несколько дней. И мой матч против Иванович в Австралии — 10:8 в решающем сете“.
Даниил Медведев: „Один из первых матчей, которые я видел на большом корте, и это был действительно крутой матч — финал в Лондоне между Джоковичем и Марреем. Маррей тогда выиграл, и атмосфера там была просто сумасшедшая. Мурашки по коже до сих пор, когда вспоминаю“.
Елена Остапенко: „Федерер играл против Гулбиса на “Ролан Гаррос» в 2014 году. Тогда Гулбис победил и дошёл до полуфинала. Очень интересный матч был".
Карен Хачанов: «Я думаю, это Джокович — Надаль в Австралии, когда они играли около шести часов в финале. Матч, конечно, невероятный».
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