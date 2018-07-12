Самая старая жительница Европы скончалась

Долгожительница умерла 6 июля в Италии

30 мая 1902 года на Сардинии родилась Джузеппина Проетто-Фрау. Ее семья имела сицилийские корни: дед Джузеппины переехал на остров в составе экспедиции Джузеппе Гарибальди. После кончины родителей ей пришлось жить в школе-интернате с четырьмя сестрами.

В 1946 году итальянка вышла замуж за Джузеппе Фрау, вдовца с тремя детьми, и переехала с ним во Флоренцию . Женщина жила со своим приемным сыном, который работал пляжным спасателем. К сожалению, мужчина рано умер (в возрасте 39 лет) — он пытался спасти тонущего человека. И до конца жизни Джузеппина оставалась в доме его семьи вместе с невесткой, подарившей женщине внука.

По словам долгожительницы, она не могла прожить и дня без шоколада. 6 июля 2018 года возрасте 116 лет Джузеппина скончалась. Мэр коммуны Монтелупо-Фьорентино , каждый год поздравлявший женщину с днем рождения, рассказывает: «Судьба отняла у нее многое, но даровала долголетие, любовь и необыкновенную семью».

21 апреля 2018 года Джузеппина стала вторым старейшим человеком в мире. Тие Мияко, 117-летняя японка, занимает первое место.

Об этом сообщает National Geographic.