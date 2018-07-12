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«Вашингтон» передал в Зал хоккейной славы коробку из-под чемпионских сигар
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«Вашингтон» передал в Зал хоккейной славы коробку из-под чемпионских сигар 

Чемпионат.com 9 часов назад
Действующие обладатели Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» передали в Зал хоккейной славы коробку из-под чемпионских сигар и элементы амуниции, в которой выигрывался престижный трофей.
В сезоне-2017/18 столичный клуб впервые в своей истории выиграл престижнейший трофей Национальной хоккейной лиги. В финальной серии «Вашингтон» обыграл новичков Лиги «Вегас Голден Найтс» — 4:1.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин был признан самым ценным игроком плей-офф и стал обладателем «Морис Ришар Трофи» и «Конн Смайт Трофи».
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