Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео

В Сети появилось видео, на котором мужчина выловил двухметрового сома.

Алтайском крае рыбак поймал гигантского сома размером более двух метров.

Чтобы вытащить его на берег, пришлось изрядно потрудиться, рыба вырывалась из рук мужчины и наносила ему удары хвостом.

В итоге пресноводного монстра удалось положить на землю. Дальнейшая судьба сома не известна, возможно, будет сделано несколько фотоснимков на память, а затем его отпустят обратно в водоем, а может быть, эта рыба станет главным блюдом на обед.

Видеозапись рыбалки опубликована в Instagram. Пользователи сети гадают, сколько же весит великан, некоторые предположили, что около 80 — 90 килограмм.

«В длину он где-то 2,05 метра. Вес — даже не знаю», — сказал рыбак.