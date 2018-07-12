Драку рыбака и двухметрового сома сняли на видео 

В Сети появилось видео, на котором мужчина выловил двухметрового сома.
В Алтайском крае рыбак поймал гигантского сома размером более двух метров.
Чтобы вытащить его на берег, пришлось изрядно потрудиться, рыба вырывалась из рук мужчины и наносила ему удары хвостом.
В итоге пресноводного монстра удалось положить на землю. Дальнейшая судьба сома не известна, возможно, будет сделано несколько фотоснимков на память, а затем его отпустят обратно в водоем, а может быть, эта рыба станет главным блюдом на обед.
Видеозапись рыбалки опубликована в Instagram. Пользователи сети гадают, сколько же весит великан, некоторые предположили, что около 80 — 90 килограмм.
«В длину он где-то 2,05 метра. Вес — даже не знаю», — сказал рыбак.