В казанском клубе устраивают платные фотосессии со львицей

Фотография со львицей стоит 1 500 рублей. Фото: instagram.com/chifirkzn3

В чайном клубе «Чифиръ» на Глушко проходят платные фотосессии со львицей. Казанцы недовольны.

«Львица находится в задымленном помещении весь вечер и может есть с рук, что может привести, в конечном итоге, к тому же исходу, который произошел со львенком Мия в Москве (погиб из-за плохого обращения — прим.ред.)», — сообщил e-Kazan.ru читатель.

Если верить рекламе в соцсетях, фотография со львицей стоит 1 000-1 500 рублей.

Недавно в Казани заметили машину со львицей. У нее был ошейник и поводок, как у обычной собаки.

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