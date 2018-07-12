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В казанском клубе устраивают платные фотосессии со львицей
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В казанском клубе устраивают платные фотосессии со львицей 

Казанский Портал 9 часов назад
Фотография со львицей стоит 1 500 рублей. Фото: instagram.com/chifirkzn3
В чайном клубе «Чифиръ» на Глушко проходят платные фотосессии со львицей. Казанцы недовольны.
«Львица находится в задымленном помещении весь вечер и может есть с рук, что может привести, в конечном итоге, к тому же исходу, который произошел со львенком Мия в Москве (погиб из-за плохого обращения — прим.ред.)», — сообщил e-Kazan.ru читатель.
Если верить рекламе в соцсетях, фотография со львицей стоит 1 000-1 500 рублей.
Недавно в Казани заметили машину со львицей. У нее был ошейник и поводок, как у обычной собаки.
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