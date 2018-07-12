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Губернатору на ИННОПРОМе презентовали значимые городские проекты — «ЗОО-парк» и многофункциональную ледовую арену
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Губернатору на ИННОПРОМе презентовали значимые городские проекты — «ЗОО-парк» и многофункциональную ледовую арену 

Информационный портал Свердловской области 9 часов назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
В завершающий день работы IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ губернатору Евгению Куйвашеву были презентованы два значимых проекта, которые в ближайшие годы должны появться в Екатеринбурге — «ЗОО-парк» и многофункциональную ледовую арену на берегу Исеть.
На стенде группы компаний СИНАРА главе региона показали макет проекта планировки района Новокольцовский и нового зоопарка «ЗОО-парк». Район разместится на юго-востоке Екатеринбурга недалеко от МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Точкой притяжения здесь может стать всесезонный «ЗОО-парк», площадь которого составит почти 35 гектаров. Реализацию проекта предполагается осуществить в несколько этапов.
Животных в новом зоопарке предполагается расселить по зоогеографическому принципу: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. Кроме того, проект предполагает строительство вольеров для экзотических животных, которым требуются особые условия содержания: жирафов, пингвинов, тапиров и других. Также в новом зоопарке планируют поселить более 70 видов, занесенных в Красную книгу.
На стенде УГМК-Холдинг Евгению Куйвашеву продемонстрировали макет многофункциональной ледовой арены, которую планируют возвести на берегу Исети в Екатеринбурге. Спортивное сооружение рассчитано на 11 видов спорта: хоккей, фигурное катание, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства. Кроме спортивной составляющей на площадке предусмотрена концертная зона с максимальной вместимостью в 15 тысяч зрителей. УГМК планирует также благоустроить набережную возле арены и близлежащую территорию.
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