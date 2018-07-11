На чемпионате мира-2018 голы забивали игроки под всеми номерами

На чемпионате мира-2018 хотя бы один гол забили футболисты под всеми игровыми номерами — от первого до двадцать третьего (включая голы в свои ворота). Последним отличившимся стал номер 12 — англичанин Киран Триппьер открыл счет в полуфинале ЧМ-2018 против Хорватии

Это первый случай в истории, когда на чемпионате мира голы забивали все 23 номера (23 игрока в заявку включаются с ЧМ-2002).

Из игроков под номером один гол в свои ворота забил вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер на 90+4-й минуте игры с Коста-Рикой (2:2).

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