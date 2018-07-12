Звериная сиеста: животные Новосибирского зоопарка устроили сон-час из-за жары

Новосибирске третий день стоит жаркая погода — температура воздуха держится на отметке около 30 градусов. По прогнозам синоптиков, завтра прохладнее не станет — в Гидрометцентре сообщили, что в ближайшие дни будет жарко и без осадков.

Пока горожане изнывают от жары и вынуждены, несмотря на пекло, ходить на работу, звери Новосибирского зоопарка устроили себе сиесту — они много спят и почти не двигаются. Например, здоровяки белые медведи Кай и Герда предпочитают часами дремать в теньке.

Хозяевам севера солнце и +30 градусов жары вовсе не по душе. Нырнуть в ледяной бассейн — главное блаженство для белых медведей.

В жару зверям не до активных игр — даже самые резвые обитатели нынче спят и ленятся.

Говорят, кошки не любят воду, однако в такое пекло амурский тигр всё же предпочитает намочить лапы и пузо.

Где упал, там и заснул! Чёрных волчат разморило на жаре — щенки родились совсем недавно.

Их первые снимки появились в конце июня, малыши были совсем крошечные, но за три недели заметно подросли.

Большие кошки, хоть и привычны к зною и палящему солнцу, предпочитают вальяжно лежать, зевать и накапливать энергию.

Сибирский зной сморил даже африканского льва. Как и у себя на родине, львы днём спят, а по ночам ведут активную жизнь.

Ещё сегодня появились фото маленьких манулов. Весной самка манула родила пятерых котят, но смогла выкормить только двух — на помощь пришла домашняя кошка.