Памела Андерсон засветила роскошное кольцо, подаренное бойфрендом 

Поклонники предположили, что футболист сделал модели предложение, но она специально носит украшение на правой руке, чтобы не привлекать внимания. К слову, приближенный к влюбленным источник также заявил, что ждет от них новостей о помолвке.

La ex conejita de Playboy Pamela Anderson se hizo presente en el partido del martes que disputó la selección francesa contra Bélgica en San Petersburgo. Anderson, de 51 años, llegó secretamente a Rusia para ver a su novio, el futbolista francés Adil Rami, de 32 años. Fue retratada en una sala VIP del estadio Zenit Arena, donde también se encontraban el presidente francés Emmanuel Macron y la familia real de Qatar. De acuerdo a varios reportes de la prensa local, la estrella de Baywatch lució un anillo de diamantes Cartier que le regaló su pareja. Se cree que anunciará en los próximos días su compromiso con el defensor del Olympique de Marsella que jugará la final de la Copa del Mundo el domingo en Moscú. En la actualidad, la ex modelo estadounidense se dedica a luchar en causas relacionadas a los derechos de animales, los derechos humanos y problemas ambientales. #pamelaanderson #futbol #deporte #adilrami #noticias #farandula

Напомним, что слухи о романе Памелы Андерсон и Адиля Рами появились в начале прошлого лета, когда папарацци сфотографировали пару в одном из ресторанов в Ницце . После этого случая звезды все чаще стали появляться на публике вместе. Журналисты зарубежного издания рассказали, что влюбленные познакомились еще в прошлом году во время Гран-при в Монако и с тех пор неразлучны. 51-летняя Пэм буквально упаковала чемоданы, прыгнула в самолет и упорхнула к 32-летнему бойфренду. Модель и футболист живут вместе с золотым ретривером по имени Зузу, у них уже полноценная семья, только общих детей нет. Но наверняка об этом звезды не задумываются, потому что у Пэм уже есть двое взрослых сыновей, у Адиля тоже есть дети, близнецы, которые живут со своей матерью.