Йозеф Блаттер: «Надеюсь, ВАР не помешает финалу ЧМ-2018»

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер поздравил сборные Франции Хорватии с выходом в финал чемпионата мира и выразил надежду, что система видеопомощи арбитрам (ВАР) не испортит решающий матч. Финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве , на стадионе «Лужники».

— Поздравляю финалистов чемпионата мира: Францию — одного из фаворитов и Хорватию — команду, которая преподнесла самый большой в истории. Отдельные поздравления президенту Хорватского футбольного союза (Давору) Шукеру, победителю молодежного чемпионата мира-1987 в составе Югославии. Надеюсь, ВАР не помешает финалу.

Напомним, на ЧМ в России ВАР используется впервые. Ранее Блаттер заявлял, что использовать подобную систему на крупном соревновании преждевременно.

Франция — Хорватия: чемпионат мира по футболу, 15 июля 2018, онлайн-трансляция финального матча — начало в 18.00 (время московское)

Congratulations to the World-Cup-Finalists: France one of the favorites, Croatia the biggest suprise in the history. Special-Congrats President Suker, World Champion with Yugoslawian Youth-Team 1987 in Chile. Hope, that VAR will not disturb the final. #Fifa World Cup #FRA #CRO — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) July 12, 2018