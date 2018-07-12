Турнир по футболу «Лига территорий» подходит к концу

Завершающие игры пройдут 12 июля с 16 до 18 часов на стадионе СДЮШОР № 3 на ул. Варенцовой, 1.

Напомним, проект «Лига территорий» реализуется в Вологде с 2013 года, организует его Центр по работе с населением на средства Фонда президентских грантов. Участниками становятся любительские команды по волейболу, футболу, баскетболу, бегу и шахматам.

В футбольном турнире принимают участие более 20 команд разных возрастных ступеней: до 14 лет, с 14 до 18 лет, с 18 лет и старше. Накануне прошли матчи межу командами второго дивизиона. «Акулы» (ТОС «Водники» обыграли ФК «Бригантина» со счетом 10:0. Сборная «Легенды улиц» также уступила «Акулам» со счетом 3:2.

В субботу, 14 июля, на стадионе СДЮШОР № 3 пройдет награждение победителей. За новостями и имениями следите в группе проекта в социальных сетях.