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Мелания Трамп и Бриджит Макрон выбрали необычные наряды для делового ужина
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Мелания Трамп и Бриджит Макрон выбрали необычные наряды для делового ужина 

Teleprogramma.pro 14 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
В конце первого дня саммита НАТО в Брюсселе прошел гала-ужин для глав государств и их вторых половиной. Внимание прессы во многом было приковано к первым леди США и Франции — Мелании Трамп и Бриджит Макрон, которые считаются новыми иконами стиля.
Отметим, что Мелания и Дональд Трамп вышли в свет и держались за руки. Ранее в СМИ ходили слухи о том, что у супругов есть разногласия в отношениях, но в последнее время президент и первая леди показывают свои чувства на публике. Для ужина Мелания выбрала необычный наряд — красивое белое платье с кружевом и выглядела очень эффектно.
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Первая леди Франции Бриджит Макрон появилась на публике в уже привычном наряде от модного дома Louis Vuitton — на этот раз Бриджит решила примерить красивый брючный костюм.
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Напомним, что в мае этого года Мелания Трамп перенесла операцию на почках. Около двух недель первая леди не появлялась на публике, но довольно быстро восстановилась после хирургического вмешательства и, по мнению поклонников, стала выглядеть еще лучше.
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