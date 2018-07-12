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«Ливерпуль» представил третий комплект формы в PES 2019
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«Ливерпуль» представил третий комплект формы в PES 2019 

Спорт-Экспресс 9 часов назад
Фото: Soccer News
«Ливерпуль» в Твиттере опубликовал ролик, в котором представлен третий комплект формы на сезон-2018/19. Футболки и трусы новой экипировки мерсисайдцев выполнены в белом цвете с серыми и красными вставками.
Примечателен тот факт, что видеоролик с презентацией формы был записан с помощью нового футбольного симулятора PES 2019.
Giving our new 18/19 @NBFootball third kit the @officialpes treatment. 👌#ThisMeansMore @Konami 🔥https://t.co/JUMK3xvAuu pic.twitter.com/jafANR4Miw
— Liverpool FC (@LFC) 12 июля 2018 г.
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