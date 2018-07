«Ливерпуль» представил третий комплект формы в PES 2019

«Ливерпуль» в Твиттере опубликовал ролик, в котором представлен третий комплект формы на сезон-2018/19. Футболки и трусы новой экипировки мерсисайдцев выполнены в белом цвете с серыми и красными вставками.

Примечателен тот факт, что видеоролик с презентацией формы был записан с помощью нового футбольного симулятора PES 2019.

Giving our new 18/19 @NBFootball third kit the @officialpes treatment. 👌#ThisMeansMore @Konami 🔥https://t.co/JUMK3xvAuu pic.twitter.com/jafANR4Miw

— Liverpool FC (@LFC) 12 июля 2018 г.