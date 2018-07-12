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В екатеринбургском зоопарке поселилась парочка выдр с необычными именами
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В екатеринбургском зоопарке поселилась парочка выдр с необычными именами 

e1.ru 15 часов назад
Фото: e1.ru
В екатеринбургском зоопарке появились новые обитатели — речные выдры Нику и Кика. Необычные имена им дали в чешском зоопарке, откуда выдры приехали на Урал.
Как рассказали в зоопарке, выдр в совсем юном возрасте нашли в природе:
— Они остались сиротами и без помощи человека в условиях дикой природы не выжили бы, поэтому сотрудники зоопарка забрали их в специальный реабилитационный центр, где животных выходили и выкормили. Нику и Кика, как и все выдры, оказались очень игривыми и умными подопечными. Быстро росли и набирали вес, радуя своих приёмных родителей.
Выдры быстро привыкают к человеку, поэтому выпускать их обратно в природу было нельзя, они бы не выжили. Животным стали искать новых хозяев и нашли их в Екатеринбурге, в нашем зоопарке.
Выдрам скоро будет три года, к следующей весне можно надеяться на появление потомства. С 2000 года выдра входит в список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, а также числится на страницах Красной книги Свердловской области.
Недавно в нашем зоопарке вылупился детёныш варана с раздвоенным языком.
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