В екатеринбургском зоопарке поселилась парочка выдр с необычными именами

В екатеринбургском зоопарке появились новые обитатели — речные выдры Нику и Кика. Необычные имена им дали в чешском зоопарке, откуда выдры приехали на Урал.

Как рассказали в зоопарке, выдр в совсем юном возрасте нашли в природе:

— Они остались сиротами и без помощи человека в условиях дикой природы не выжили бы, поэтому сотрудники зоопарка забрали их в специальный реабилитационный центр, где животных выходили и выкормили. Нику и Кика, как и все выдры, оказались очень игривыми и умными подопечными. Быстро росли и набирали вес, радуя своих приёмных родителей.

Выдры быстро привыкают к человеку, поэтому выпускать их обратно в природу было нельзя, они бы не выжили. Животным стали искать новых хозяев и нашли их в Екатеринбурге , в нашем зоопарке.

Выдрам скоро будет три года, к следующей весне можно надеяться на появление потомства. С 2000 года выдра входит в список Международного союза охраны природы как уязвимый вид, а также числится на страницах Красной книги Свердловской области

Недавно в нашем зоопарке вылупился детёныш варана с раздвоенным языком.