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Холли Берри перестала прятать лицо своего сына
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Холли Берри перестала прятать лицо своего сына 

Teleprogramma.pro 16 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Холли Берри стала мамой почти пять лет назад — актриса родила долгожданного сына Масео. Совсем скоро мальчик отпразднует свой пятый день рождения.
Все это время Берри тщательно скрывала наследника от посторонних глаз и не выкладывала снимки малыша, чтобы поклонники не могли рассмотреть внешность ребенка. Даже вездесущие папарацци ни разу не смогли подловить Холли с наследником. Отметим, что артистка также долгое время прятала и свою старшую 10-летнюю дочь.
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Актриса хотела уберечь детей от излишнего внимания прессы и общественности, но недавно все же решила показать поклонникам фотографии детей, на которых они изображены в профиль, что дало пользователям возможность как следует рассмотреть наследников Холли. Большинство поклонников пришли к выводу, что сын Берри растет точной копией своей знаменитой мамы.
Для актрисы это был довольно непростой шаг, о чем Холли призналась пользователям. «Я долго боролась с собой. Мне не хотелось эксплуатировать моих детей, привлекая к себе внимание за их счет. Но, с другой стороны, я понимала, что это не совсем честно по отношению к моим преданным фанатам. И тогда я решила пойти на компромисс. Я подумала, что покажу половину его лица…» — написала под фотографией сына Берри. Поклонники поблагодарили актрису за смелость.
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