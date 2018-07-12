Собака забрала детеныша леопарда у нерадивой матери

Детеныша леопарда из приморского зоопарка взяла на воспитание собака, сообщает «МИР 24».

Малышка родилась месяц назад. Сотрудники решили забрать ее у мамы. По их словам, она не очень заботится о своем потомстве. Был даже случай, когда хищница пыталась съесть котят.

Однако теперь «приемной дочке» спаниеля Шелли ничто не угрожает. Судя по кадрам, в новой семье она чувствует себя вполне комфортно. И уже нашла подружку для игр — одного из щенков, которых родила «приемная мать».

Смотрители решили не разрушать дружбу котенка леопарда и щенка. Когда все подрастут, заберут собаку в зоопарк.

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