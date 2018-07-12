Базу домашних животных создадут в Алтайском крае

Меры приняты с целью профилактики опасных заболеваний и розыска пропавших животных. Регистрации не подлежат сельскохазяйственные животные, служебные животные, а также обитатели зоопарка.

Чтобы оформить регистрационное удостоверение, необходимо обратиться в ветеринарную службу. После осмотра питомца его характеристики фиксируются специалистом службы, также указываются данные и о хозяине. Удостоверению присваивается регистрационный номер. Вся процедура бесплатная, снять животное с учета можно по заявлению собственника.

Порядок добровольной регистрации указан в принятом алтайским правительством законе о содержании и защите домашних животных.