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Базу домашних животных создадут в Алтайском крае
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Базу домашних животных создадут в Алтайском крае 

АиФ — Алтай 16 часов назад
Фото: АиФ - Алтай
Меры приняты с целью профилактики опасных заболеваний и розыска пропавших животных. Регистрации не подлежат сельскохазяйственные животные, служебные животные, а также обитатели зоопарка.
Чтобы оформить регистрационное удостоверение, необходимо обратиться в ветеринарную службу. После осмотра питомца его характеристики фиксируются специалистом службы, также указываются данные и о хозяине. Удостоверению присваивается регистрационный номер. Вся процедура бесплатная, снять животное с учета можно по заявлению собственника.
Порядок добровольной регистрации указан в принятом алтайским правительством законе о содержании и защите домашних животных.
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