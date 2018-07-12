Жара в Новосибирске — генератор снега спасает белых медведей

Очень жарко в Новосибирском зоопарке, но любители экскурсий могут не волноваться. Они всегда могут прийти к вольеру с белыми медведями и насладиться прохладой под распылителями воды.

Белые медведи — самые счастливые обитатели Новосибирска в эти дни. Прохладная вода и генератор снега спасают гостей с Севера от палящего солнца. Но не всем животным в зоопарке легко дается жаркий климат. Например, тигры, львы и другие кошачьи стараются не тратить силы на бег и водные процедуры — берегут силы для ночной охоты.

«Животные переносят жару достаточно хорошо, у нас создаются для этого все условия. Мы устраиваем дополнительные теневые зоны, например, из веток. А на территории зоопарка много фонтанов, которые доставляют удовольствие посетителям. Поэтому летом у нас всем хорошо», — рассказала заведующая отделом международного сотрудничества Новосибирского зоопарка Татьяна Певнева.

А вот в городских джунглях время с 12.00 до 16.00 считается опасным для физических нагрузок и прогулок. Врачи рекомендуют людям с сердечными заболеваниями воздержаться от поездок на общественном транспорте, отдыха на пляже и работы в огороде.

«Первые признаки теплового удара: помутнение сознания, слабость, общий шум в ушах. Необходимо уложить такого пациента, приподнять ноги, чтобы увеличился ток крови к голове. Если в аптечке есть нашатырный спирт, можно им воспользоваться. Обеспечьте пострадавшему доступ воздуха, откройте окна», — рекомендует заведующая отделением профилактики поликлиники №7 Надежда Шумская.

Пока снижения температуры не ожидается. Врачи просят сибиряков быть предельно внимательными к своему самочувствию во время отдыха: не прыгать в холодную воду (в случае перегрева может отказать сердце), не употреблять алкоголь и острую пищу. Накануне, из-за воздействия солнца на асфальт, большегрузам запретили ездить по федеральным трассам при температуре +32 градуса по Цельсию.