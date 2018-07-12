Собака взяла на воспитание леопарда в Приморье. Видео

Уже второй детеныш леопарда родился в зоопарке «Садгород» в городе Владивосток . Котенок уже окреп. Вскармливать его помогает спаниель. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

Котенок африканского леопарда появился на свет месяц назад. За девочкой пришлось пристально следить — она родилась не очень крепкой. На данный момент малышка отлично себя чувствует. Вскармливает котенка спаниель Шерри.

Собака является мамой шестерых щенков. Молока у нее оказалось немного, поэтому пятерых детенышей пришлось отдать сотруднице зоопарка на кормление. Одного щенка оставили, чтобы котенку леопарда было с кем дружить.

Маленькая хищница продолжает расти и развиваться. Молоком собаки она питалась первый месяц, теперь леопарда будут приучать к мясу.

Жители Владивостока предложили установить на набережной бухты Патрокл статую леопарда из латуни. На данный момент есть конкретные предложения и рассчитана предварительная смета проекта.