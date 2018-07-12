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Собака взяла на воспитание леопарда в Приморье. Видео
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Собака взяла на воспитание леопарда в Приморье. Видео 

360tv.ru 21 час назад
Фото: 360tv.ru
Уже второй детеныш леопарда родился в зоопарке «Садгород» в городе Владивосток. Котенок уже окреп. Вскармливать его помогает спаниель. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
Котенок африканского леопарда появился на свет месяц назад. За девочкой пришлось пристально следить — она родилась не очень крепкой. На данный момент малышка отлично себя чувствует. Вскармливает котенка спаниель Шерри.
Собака является мамой шестерых щенков. Молока у нее оказалось немного, поэтому пятерых детенышей пришлось отдать сотруднице зоопарка на кормление. Одного щенка оставили, чтобы котенку леопарда было с кем дружить.
Маленькая хищница продолжает расти и развиваться. Молоком собаки она питалась первый месяц, теперь леопарда будут приучать к мясу.
Жители Владивостока предложили установить на набережной бухты Патрокл статую леопарда из латуни. На данный момент есть конкретные предложения и рассчитана предварительная смета проекта.
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