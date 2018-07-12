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В креветках обнаружены ядовитые вещества от боеприпасов времен Второй мировой
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В креветках обнаружены ядовитые вещества от боеприпасов времен Второй мировой 

Пятый канал 21 час назад
Фото: Пятый канал
Эксперты обнаружили следы химических веществ в креветках, выловленных у побережья Швеции в Северном море в районе, где после Второй Мировой войны были затоплены 28 судов с боеприпасами на борту. Об этом сообщило Шведское национальное агентство по водным ресурсам.
В прошлом году низкое содержание ядовитого веществ дифенилхлорарсин ученые обнаружили в камбале и омарах, обитавших в этом же месте. Теперь же анализ показал, что этот же яд содержится и в креветках.
В шведском агентстве по водным ресурсам поспешили заверить, что речь идет о об очень незначительных количествах вещества, которое не опасно для потребителей, однако отметили, что и оно должно вызывать беспокойство, поскольку такие вещества находиться в море не должны. В ведомстве считают, что нужно ввести полный запрет на ловлю рыбы в этом районе. Но это представляется проблематичным, поскольку по международным договорам рыбу там ловят не только шведские рыбаки.
Кроме того, ученые полагают, что эти же яды могут содержаться и в рыбе, которая плавает в Балтийском море. В ближайшее время они собираются провести анализ и там.
Ранее Пятый канал рассказывал об опасном черве, обнаруженном петербургской домохозяйкой в купленной в палатке у метро рыбе.
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