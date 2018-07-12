В Колумбии взрыв моста над каньоном глубиной в 300 метров сняли на видео

%news-195459% В среду 11 июля в Колумбии взорвали оставшуюся часть моста через каньон Чиражара. В январе этого года, когда до ввода переправы в эксплуатацию оставалось совсем немного, один из его пролетов рухнул. Тогда погибли 10 и пострадали четверо человек. Специальная комиссия установила, что мост (общая длина 446 метров) на ущельем глубиной в 286 метров рухнул из-за неких недостатков конструкции. Чтобы уничтожить остатки моста, который по проекту должен был соединить столицу страны Боготу с городом Вилья Висенсио эксперты использовали 100 килограммов взрывчатки и три десятка детонаторов. Решение о полном уничтожении приняли после обследования уцелевшей при ЧП части конструкций — они представляли опасность и могли самопроизвольно обрушится в любой момент.