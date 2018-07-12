Во Владивостоке котенка леопарда «отдали на воспитание» собаке

ВЛАДИВОСТОК , 12 июл — РИА Новости . Спаниель во Владивостоке «приняла» в свою семью недавно родившегося котенка леопарда, которого вынуждено забрали у мамы, сообщает приморский зоопарк «Садгород» в Instagram.

Ранее сообщалось, что другого детеныша пары леопардов Влада и Алены, Милашу выкормила золотистый ретривер Тэсси. Позже котенка взяла «на воспитание» среднеазиатская овчарка.

"Ровно месяц назад, 11 июня, наши леопарды снова порадовали нас малышкой… Леопардика выкармливает собака Шери. Когда Алёна родила, то было принято незамедлительное решение забрать малышку от мамы (многие уже знают, что Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей: у неё отсутствует материнский инстинкт, такое бывает)", — говорится в сообщении зоопарка.

За день до рождения леопарда спаниель Шери родила щенков. Котенка, которому пока не дали имя, подселили к собаке, и теперь они живут вместе. Вместе с леопардом подрастает самый маленький щенок Шери.

В аккаунте зоопарка в Instagram опубликовано видео, на котором леопард играет с «приемной мамой», к ним присоединяется и маленький черный щенок спаниеля.

🎉Друзья, у нас для Вас интересная и радостная новость! Ровно месяц назад, 11 июня наши Леопарды снова порадовали нас малышкой!🐆 И сегодня, когда ей исполнился месяц, мы решили рассказать Вам эту интересную историю. Леопардика выкармливает Собака Шери. Когда Алёна родила, то было принято незамедлительное решение забрать малышку от мамы (многие уже знают, что Алёна не очень заботливая мать и может даже съесть своих детенышей: у неё отсутствует материнский инстинкт, такое бывает). 🙄 И тут неравнодушные люди пришли нам на помощь. За день до рождения леопарда, родила Собака-спаниель 6 щенков. Она-то и спасла малышку (имя ещё ей не придумали). 🐶Сейчас Шери с приемной дочкой живут вместе. Мы будем периодически радовать Вас их милыми фото и видео. Мы решили, что один из щенков Шери останется с нами (Девочка, которая была самой маленькой и почти все время проводила с Леопардом)😊 ➖ ➖ ➖ 📷 СМОТРИ, КОРМИ, ФОТОГРАФИРУЙ 📅 Ежедневно с 10:00 до 19:00 🌏 www.zoopark-vl.ru 📍 Владивосток, Воровского 24 «Б» ☎ +7 (423) 270-33-16 ➖ ➖ ➖ #zoopark_vl #zoopark_vladivostok #вл #вдк #владивосток #vl #vdk #vladivostok #зоопарк #зоопарк_россия #зоопаркроссия #зоо #зоопарк_вл #зоопарк_владивосток #контактный_зоопарк #vladivostok_city #vladivostok_people #vladivostok_beautiful #vladivostok_official

Публикация от ЗООПАРК САДГОРОД ВЛАДИВОСТОК (@zoopark_vl)

11 Июл 2018 в 2:54 PDT