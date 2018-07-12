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Тигр помог смотрителю зоопарка сделать предложение девушке
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Тигр помог смотрителю зоопарка сделать предложение девушке 

Lenta.ru 23 часа назад
Фото: Lenta.ru
Сотрудник австралийского зоопарка сделал предложение девушке при помощи посетителей и тигра. Об этом сообщает Daily Mail.
Видео, снятое одним из его знакомых, выложили на странице Зоопарка Австралии в Facebook. Согласно подписи к ролику, молодого человека зовут Итан (Ethan), а девушку — Элоиз (Eloise), она работает ветеринарной медсестрой.
Во время выступления перед вольером с хищниками Итан вывел ничего не подозревающую Элоиз в центр, представил публике и рассказал, что они познакомились почти два года назад на этом самом месте. Пока он говорил, в вольере появился человек, несущий большое красное сердце.
«Я должен кое в чем признаться, — объявил смотритель. — Но мне понадобится помощь собравшихся». Он опустился перед девушкой на колено, а посетители подняли приготовленные заранее воздушные шарики с буквами, сложив надпись «Выйдешь за меня?» Девушка ответила согласием.
Бутафорское красное сердце, которое принес другой сотрудник, досталось сидящему в вольере тигру. В конце видео показано, как зверь таскает его по водоему и пытается ухватить зубами.
В 2016 году сообщалось, что укротитель крокодилов сделал предложение своей подруге на глазах у публики, во время шоу в Австралийском парке рептилий.
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