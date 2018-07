Похороните меня на кресле: американская семья похоронила своего сына так, как он жил

Семья убитого в США подростка подошла к организации похорон оригинально. Вместо стандартной процедуры прощания родственники усадили тело парня в кресло, дали ему в руки джойстик от видеоприставки, а рядом положили чипсы и газировку.

Источник: The Sun The family of 18 year old Renard Matthews of New Orleans, killed in a shooting last month, dressed him in a Kyrie Irving jersey for his wake, holding a video game controller & sitting next to his favorite snacks: https://t.co/ybrrkEckMx pic.twitter.com/hBvg4aITPd

— Only In Boston (@OnlyInBOS) 9 июля 2018 г.

18-летнего Ренарда Мэтьюса застрелили во время ограбления, когда он прогуливался по Новому Орлеану со своей собакой. Умер Ренард несколько недель назад, но прощание с ним прошло только через две недели после смерти. Семья рассказала, что Ренард был домоседом, поэтому родственники решили запомнить его таким, каким он был при жизни.

Церемония прошла в специальном ритуальном зале. Тело Ренарда усадили в кресло, в руки положили джойстик от видеоприставки, нарядили парня в футболку его любимой баскетбольной команды Boston Celtics. Рядом с креслом родственники поставили столик с любимой едой Ренарда — чипсами и газировкой, а на большом экране в зале включили трансляцию баскетбольного матча.

Похоронное бюро, которое занималось организацией прощания с Ренардом, специализируется на создании таких посмертных сцен. Все началось в 2012 году, со смертью Лайонела Батиста, джазового музыканта, который не хотел, чтобы люди смотрели на него лежащего в гробу. Поэтому во время прощания его тело поставили, нарядили в костюм, а рукой он опирался на трость.

После этого в Новом Орлеане стали частенько проводить панихиды «с огоньком». Например, тело одной 53-летней женщины посадили за стол, вложили в одну руку бокал пива, а в другую — сигарету: именно так она проводила большую часть времени при жизни.