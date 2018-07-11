Фантастика: акула откусила серферу ногу, а он продолжает серфить и спасает акул

Американец Майк Кутс — уникальный человек. Когда-то акула откусила ему ногу, а он продолжил серфить и стал активистом по защите этих животных от браконьерства.

Предлагаем посмотреть самые захватывающие снимки из инстаграма Кутса, а заодно узнать его историю получше.

Здесь и далее фото и видео из инстаграма самого Майка, @mikecoots

Двадцать лет назад, когда парню было 18 лет, он катался на серфе у побережья Гавайев. В какой-то момент на него напала тигровая акула и оторвала ему правую ногу по колено.

Майк сумел забраться обратно на свою доску и доплыть до берега. После этого он очнулся уже в больнице, после сложной операции, без ноги.

По его словам, он почти сразу решил во что бы то ни стало продолжить заниматься серфингом после выздоровления. И действительно — он снова ловил волну всего спустя два месяца после выписки из больницы.

Сейчас 38-летний серфер утверждает, что кататься на доске с протезом даже круче и удобнее, чем на двух здоровых ногах. И не удивительно, ведь Майк смог сделать себе сразу несколько разных протезов на заказ — один специально для бега, другой для обычной жизни, а третий для катания на доске.

Через несколько лет после трагического события серферу написала женщина из организации по охране акул и предложила ему присоединиться к ним. Предложение было очень неожиданным, но Кутс подумал и согласился.

С тех пор мужчина изучает проблемы акул, стал активистом по защите этих животных от браконьерства, ездит по миру и рассказывает о том, как важно выживание акул для экосистемы мирового океана.

Как правило, тот факт, что человек, пострадавший от акул, борется за их выживание — производит сильное впечатление на людей.

Публикация от Mike Coots (@mikecoots) 20 Ноя 2017 в 11:30 PST «Акулы вовсе не людоеды по своей природе. А вот их роль в жизни океана сложно переоценить. Акулы чем-то похожи на динозавров, только на двести миллионов лет древнее их. Давайте не допустим, чтобы они вымерли, как динозавры в свое время», — говорит он.

Недавно Майк плавал около острова Стюарт поблизости от Новой Зеландии и столкнулся с крупной белой акулой. По его словам, это было впечатляюще. Кстати, короткую встречу удалось записать на видео.

Вот оно:

Публикация от Mike Coots (@mikecoots) 17 Мар 2018 в 12:55 PDT «Я снимал для очередного документального ролика, и вдруг большая белая акула подплыла прямо ко мне. Она была буквально в миллиметрах от меня. Это примерно как встретиться с динозавром — трудно представить себе что-либо круче. Я чувствовал энергию этого хищника. Остров Стюарт — как раз то место, где можно встретить больших белых акул, но подобраться к ним по-настоящему близко выходит редко», — рассказал Кутс.

Стоит отметить, что одновременно с активизмом мужчина стал заниматься фотографией и уникальными видеосъемками акул, которые он затем преобразует в фильмы и выставки, призванные обратить внимание на сокращение популяции разных видов этих животных.

Многие фотографы-анималисты пробуют снимать акул под водой, но чаще всего пользуются специальной клеткой. Иногда и в них происходят неожиданные инциденты.

Майк клетками принципиально не пользуется. По его словам, он больше не чувствует страха перед акулами, а сами съемки его даже успокаивают.

«Этих животных истребляют ради плавников, просто для забавы и из-за плохой репутации. Но если уничтожить животных на вершине пищевой пирамиды, то проблемы начнутся у всей системы — это вам скажет любой биолог», — не устает повторять Кутс.

А на этом видео можно посмотреть нарезку коротких видео с Майком:

Публикация от Mike Coots (@mikecoots) 7 Июл 2018 в 12:47 PDT