Огненное празднование гола Перишича хорватскими фанатами. Видео

Болельщики сборной Хорватии Загребе бурно отпраздновали гол нападающего Ивана Перишича в ворота Англии . Этот забитый мяч позволил хорватам сравнять счет в матче 1/2 финала чемпионата мира.

Joy in Zagreb as #Cro fans celebrate Ivan Perisic's equaliser in the #WorldCup semi against #Eng pic.twitter.com/af4RFCAtx8

Guardian sport (@guardian_sport) 11 июля 2018 г.

Хорватия — Англия

Все о чемпионате мира по футболу-2018